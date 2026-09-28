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Podcast

Orden y Talento #48 | Balance del inicio de liga del Deportivo

Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema repasan las luces y sombras del conjunto blanquiazul en las siete primeras jornadas

Esther Durán
28/09/2026 14:08

No hay competición, pero sí un nuevo capítulo de Orden y Talento. Tras disputar un amistoso ante el Penafiel (2-2), el Deportivo puso fin a la primera semana de parón internacional. Repasamos las siete primeras jornadas de Liga del conjunto blanquiazul, en las que destacamos cuatro buenas noticias y otras cuatro no tan buenas.

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