Orden y Talento #48 | Balance del inicio de liga del Deportivo

No hay competición, pero sí un nuevo capítulo de Orden y Talento. Tras disputar un amistoso ante el Penafiel (2-2), el Deportivo puso fin a la primera semana de parón internacional. Repasamos las siete primeras jornadas de Liga del conjunto blanquiazul, en las que destacamos cuatro buenas noticias y otras cuatro no tan buenas.