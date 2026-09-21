Orden y Talento #46 | Así vimos el Deportivo 1-1 Betis

El Deportivo se marcha al parón con buenas sensaciones después de firmar un gran partido ante un Betis de Champions. El conjunto blanquiazul logró igualar por medio de Diego Villares el tanto inicial del Cucho Hernández e incluso llegó a la recta final del encuentro con opciones para sumar los tres puntos. Repasamos todo lo que dio de sí el partido en este vídeopodcast.