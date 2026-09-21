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Podcast

Orden y Talento #46 | Así vimos el Deportivo 1-1 Betis

Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema repasan el empate del conjunto blanquiazul en la séptima jornada liguera

Esther Durán
21/09/2026 14:32

El Deportivo se marcha al parón con buenas sensaciones después de firmar un gran partido ante un Betis de Champions. El conjunto blanquiazul logró igualar por medio de Diego Villares el tanto inicial del Cucho Hernández e incluso llegó a la recta final del encuentro con opciones para sumar los tres puntos. Repasamos todo lo que dio de sí el partido en este vídeopodcast.

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