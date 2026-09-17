Orden y Talento #46 | Así vimos el Deportivo 0-1 Sevilla

Llegó la primera derrota de la temporada del Deportivo. Fue ante el Sevilla en un partido en el que el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo no fue capaz de encontrar los espacios. Tras el gol de Miguel Sierra al inicio de la segunda parte, la expulsión por roja directa de Angeliño convirtió la remontada en una quimera. Repasamos todo lo que dio de sí el partido en este vídeopodcast.