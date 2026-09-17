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Podcast

Orden y Talento #46 | Así vimos el Deportivo 0-1 Sevilla

Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema repasan la derrota del conjunto blanquiazul en la sexta jornada liguera

Esther Durán
17/09/2026 14:11

Llegó la primera derrota de la temporada del Deportivo. Fue ante el Sevilla en un partido en el que el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo no fue capaz de encontrar los espacios. Tras el gol de Miguel Sierra al inicio de la segunda parte, la expulsión por roja directa de Angeliño convirtió la remontada en una quimera. Repasamos todo lo que dio de sí el partido en este vídeopodcast.

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