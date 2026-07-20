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Unos de Nuevo #36
Podcast

Unos de Nuevo | Aubameyang y el primer amistoso del Deportivo

Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Bea Arrizado repasan la llegada del nuevo delantero blanquiazul y el triunfo ante el Compostela

Sergio Baltar
20/07/2026 14:25

Primer partido del Deportivo esta pretemporada, primera victoria. Pero todo queda eclipsado por el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero gabonés llegó el pasado sábado a A Coruña y ya estuvo presente en San Lázaro. Todo esto y también el repaso de la victoria de España en la final del Mundial ante Argentina.

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