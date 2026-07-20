Podcast
Unos de Nuevo | Aubameyang y el primer amistoso del Deportivo
Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Bea Arrizado repasan la llegada del nuevo delantero blanquiazul y el triunfo ante el Compostela
Primer partido del Deportivo esta pretemporada, primera victoria. Pero todo queda eclipsado por el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero gabonés llegó el pasado sábado a A Coruña y ya estuvo presente en San Lázaro. Todo esto y también el repaso de la victoria de España en la final del Mundial ante Argentina.