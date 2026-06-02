Unos de Nuevo | Así vivimos el cierre de temporada del Deportivo

El Deportivo puso fin a la temporada con una derrota ante la UD Las Palmas que fue lo de menos. Jornada histórica la que se vivió en A Coruña, con fiesta desde por la mañana y hasta la madrugada y una imagen que quedará para siempre tras la invasión de campo en Riazor. Lucía Dávila, Bea Arrizado y Jorge Lema repasan la jornada y los primeros rumores del mercado.