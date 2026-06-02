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Unos de Nuevo #29
Podcast

Unos de Nuevo | Así vivimos el cierre de temporada del Deportivo

Lucía Dávila, Bea Arrizado y Jorge Lema repasan la jornada histórica de fiesta que se vivió en A Coruña para poner el broche a la temporada del ascenso a Primera

Esther Durán
02/06/2026 14:51

El Deportivo puso fin a la temporada con una derrota ante la UD Las Palmas que fue lo de menos. Jornada histórica la que se vivió en A Coruña, con fiesta desde por la mañana y hasta la madrugada y una imagen que quedará para siempre tras la invasión de campo en Riazor. Lucía Dávila, Bea Arrizado y Jorge Lema repasan la jornada y los primeros rumores del mercado.

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