Circulando | El presidente de la Escudería Ferrol, Germán Castrillón, visita el programa

El presidente de la Escudería Ferrol, Germán Castrillón, participó en el podcast para hablar en general del automovilismo gallego y para reconocer que se presentará a las próximas elecciones (este mismo año) a la Federación Gallega de la especialidad. Germán fue, como piloto, 6 veces Campeón Gallego de Rallyes, con 38 victorias absolutas.

La competición actual y la seguridad vial fueron, como es habitual, otros contenidos del podcast.