Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Podcast

Circulando | El presidente de la Escudería Ferrol, Germán Castrillón, visita el programa

Redacción
26/03/2026 16:30

El presidente de la Escudería Ferrol, Germán Castrillón, participó en el podcast para hablar en general del automovilismo gallego y para reconocer que se presentará a las próximas elecciones (este mismo año) a la Federación Gallega de la especialidad. Germán fue, como piloto, 6 veces Campeón Gallego de Rallyes, con 38 victorias absolutas.

La competición actual y la seguridad vial fueron, como es habitual, otros contenidos del podcast.

Te puede interesar

Episodio #1 de Unos de Nuevo

El Andorra 1-0 Deportivo, a debate en 'Unos de Nuevo'
Sergio Baltar
Power Ranking del programa de DXT 'Unos de Nuevo'

Tú eliges el primer Power Ranking de 'Unos de Nuevo'
Esther Durán
Unos de Nuevo | Programa #0

Unos de Nuevo, DXT Campeón estrena videopodcast semanal sobre el Deportivo
Jorge Lema
El ideal gallego

PODCAST Entrevista a Elduayen, el portero del Superdepor que se quedó en A Coruña
Alberto Torres