80 Minutos | Análisis a fondo del CRAT Coruña

Nueva semana y nuevo programa de 80 Minutos, un espacio que debería durar media hora en el que analizamos la jornada del rugby en Galicia.

Esta semana se ha sentado a los micrófonos Barto, jugador MVP del CRAT Coruña en el partido contra el Ourense RC. También coincide que es uno de los rugbiers para Andy, así que dos por uno.

Celebramos también el Día del Padre o, como sugieren Jose y Miguel, el Día del Predictor Negativo. Que cada uno lo celebre como quiera.