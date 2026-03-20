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Podcast

80 Minutos | Análisis a fondo del CRAT Coruña

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
20/03/2026 12:03

Nueva semana y nuevo programa de 80 Minutos, un espacio que debería durar media hora en el que analizamos la jornada del rugby en Galicia.

Esta semana se ha sentado a los micrófonos Barto, jugador MVP del CRAT Coruña en el partido contra el Ourense RC. También coincide que es uno de los rugbiers para Andy, así que dos por uno.

Celebramos también el Día del Padre o, como sugieren Jose y Miguel, el Día del Predictor Negativo. Que cada uno lo celebre como quiera. 

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