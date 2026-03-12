Circulando | Dani Remuiñán deja "un poco" el autocross y está de lleno en los rallyes

El joven piloto de Laracha participó en el podcast "Circulando", agradeció al mundo del autocross todo lo que ha aprendido, habló de su equipo actual Yacar y de su responsable Perfecto Calviño y todo lo que les tiene que agradecer. Esta temporada está metido de lleno en los rallyes a bordo de un Skoda R2 y volverá al autocross en pruebas puntuales. Siendo de Laracha vive a caballo de Arteixo y de Bértoa.

En el programa se tocaron temas de competición y de seguridad vial a cargo de sus responsables Alberto Vázquez y Juan Fernández