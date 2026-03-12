Mi cuenta

Podcast

Circulando | Dani Remuiñán deja "un poco" el autocross y está de lleno en los rallyes

Redacción
12/03/2026 12:01

El joven piloto de Laracha participó en el podcast "Circulando", agradeció al mundo del autocross todo lo que ha aprendido, habló de su equipo actual Yacar y de su responsable Perfecto Calviño y todo lo que les tiene que agradecer. Esta temporada está metido de lleno en los rallyes a bordo de un Skoda R2 y volverá al autocross en pruebas puntuales. Siendo de Laracha vive a caballo de Arteixo y de Bértoa.

En el programa se tocaron temas de competición y de seguridad vial a cargo de sus responsables Alberto Vázquez y Juan Fernández

