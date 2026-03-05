Circulando | La Peña Autocross de Arteixo prepara la temporada

Con la ilusión intacta y fijada en que la FIA autorice el circuito de Morás para preparar una prueba puntuable para el Campeonato de Europa de la especialidad tal y como manifestó en el podcast el presidente de la Peña, Carlos Bouzas Amarelle. Además dijo tener el grupo ya experiencia ya que el Campeonato Europeo es ampliar un poco en todo, hasta en la economía, la prueba que ya organizan puntuable para el Campeonato de España.

El 21 de marzo ya se celebra una prueba para el campeonato gallego a la que seguirán otras en junio, en agosto (la principal) y en diciembre.