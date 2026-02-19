Mi cuenta

Circulando | Debut del Rallysprint, con Paolo Diana en la lista de inscritos

Redacción
19/02/2026 18:01

En el programa de este jueves, Juan Fernández y Alberto Vázquez abordan la actualidad del motor deportivo, con el debut del Rallysprint de Piñor, que termina este sábado 21 de febrero.

También destaca el Campeonato Galego de Trial, comandado por Motomontañismo Arteixo, además del desarrollo en Oporto del Seminario Offroad Fiat.

En seguridad vial nos adentramos en los desfiles de carrozas de Carnaval, que han afectado a la movilidad habitual de la ciudad. También tratamos la importancia de la tala de árboles a menos de un metro y medio de distancia de las carreteras que, con tantas borracas, podrían causar graves problemas.

