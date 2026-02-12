Circulando | Oliveras, Costoya y el Campeonato Gallego de Karting, al detalle

En la edición de esta semana del podcast Circulando se anunció que en el próximo Dakar, Carlos Sainz tendrá como copiloto, a falta de cerrar algún fleco, a Daniel Oliveras Carreras, piloto que ha participado en 11 ediciones, 5 en motos y 6 en coches.

La victoria del gallego Cristian Costoya en la segunda prueba (Dubai) de la F-4, o el Campeonato Gallego de Karting que ya ha comenzado en As Pontes fueron otros de los temas tratados en el espacio.