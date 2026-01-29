Circulando | Antonio Rodríguez Troitiño nos habla de su trayectoria en la Federación Gallega de Automovilismo

En este Circulando nos acompaña hablando de todo un poco, respecto a sus quehaceres como presidente, el titular de la Federación Gallega de Automovilismo, Antonio Rodríguez Troitiño.

De cómo llegó a la Federación , de cómo tomó las primeras decisiones, sus relaciones con la Instituciones que manifestó que son inmejorables, del Calendario, de la pasada (hace unos días) Gala de la Federación y de sus proyectos, entre los que destaca el trabajo que están realizando para contar en Galicia con un circuito permanente de velocidad.