Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Podcast

Circulando | Antonio Rodríguez Troitiño nos habla de su trayectoria en la Federación Gallega de Automovilismo

Redacción
29/01/2026 12:00

En este Circulando nos acompaña hablando de todo un poco, respecto a sus quehaceres como presidente, el titular de la Federación Gallega de Automovilismo, Antonio Rodríguez Troitiño.

De cómo llegó a la Federación , de cómo tomó las primeras decisiones, sus relaciones con la Instituciones que manifestó que son inmejorables, del Calendario, de la pasada (hace unos días) Gala de la Federación y de sus proyectos, entre los que destaca el trabajo que están realizando para contar en Galicia con un circuito permanente de velocidad.

Te puede interesar

José Ángel en la rueda de prenda de esta mañana en Abegondo

José Ángel, sobre lo que ocurrió en el Dépor-Racing: "Actuaron de manera en la que un deportista no debe actuar"
Zeltia Regueiro
El ideal gallego

Elena: "No Dépor estánse facendo as cousas moi ben coa canteira"
Zeltia Regueiro
Rubén López, durante el partido ante el Málaga

El 'tic-tac' del mercado apremia la operación salida del Dépor
Jorge Lema
El ideal gallego

El curriculum de Samuele Longo sigue creciendo: encuentra su equipo 21 en Segunda RFEF
Jorge Lema