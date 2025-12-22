El Andorra 1-0 Deportivo, a debate en 'Unos de Nuevo'

Episodio #1 de Unos de Nuevo

'Unos de Nuevo' regresa este lunes con su primer episodio, tras el estreno del programa piloto la pasada semana. El videopodcast de DXT Campeón analiza el Andorra 1-0 Deportivo, con el que el cuadro coruñés cierra el año 2025 con una nueva derrota, la tercera consecutiva.

En este Capítulo #1, titulado 'Pesadilla antes de Navidad', el trío conformado por Lucía Dávila, Jorge Lema y Xurxo Gómez cuenta con la colaboración de Juan Luis Cudeiro, director de DXT Campeón y subdirector del grupo editoral El Ideal Gallego.

Durante el programa, emitido en Youtube y que también puedes seguir en formato audio a través de Ivoox, Spotify o en nuestra propia web, el cuarteto debate sobre la dinámica del equipo blanquiazul y el encuentro en Encamp, para el que estrena su Power Ranking con el que mide el estado de forma de los futbolistas de la plantilla.

Pincha en el vídeo para ver el programa: