Tú eliges el primer Power Ranking de 'Unos de Nuevo'

El nuevo videopodcast de DXT estrena este lunes su Power Ranking y la audiencia será la encargada de establecer el punto de partida

Esther Durán
19/12/2025 12:47
Power Ranking del programa de DXT 'Unos de Nuevo'
Power Ranking del programa de DXT 'Unos de Nuevo'
En la semana en el que DXT Campeón celebra su 30 cumpleaños, llegó el estreno del nuevo videopodcast sobre el Deportivo: 'Unos de Nuevo'. La victoria en Copa dio el pistoletazo de salida con el Capítulo #0, que servirá de preludio para el estreno de este lunes 22 de diciembre en el que analizaremos la visita al Andorra.

Podcast Unos de Nuevo

Unos de Nuevo, DXT Campeón estrena videopodcast semanal sobre el Deportivo

Le presentaremos a la audiencia las secciones del programa, incluido nuestro Power Ranking. Cada semana valoraremos la actuación de los jugadores deportivistas, pero siempre con la intención de darle un contexto, una foto más grande y no ir solo al detalle del encuentro inmediato. De esta forma, además de medir su actuación más reciente, estableceremos una clasificación de momento de forma para ver qué futbolistas son capaces de mantener un rendimiento más estable.

De eso se encargarán Lucía Dávila, Xurxo Gómez y Jorge Lema, pero primero tenemos que establecer un punto de partida. Y ahí es donde entra nuestra audiencia. A continuación te dejamos una encuesta en la que puedes seleccionar a los que, según tu criterio, son los cinco mejores jugadores del Dépor en lo que va de temporada. El lunes presentaremos los resultados y daremos las primeras puntuaciones dependiendo de lo que suceda este sábado en Encamp. 

