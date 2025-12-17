Mi cuenta

Podcast

Unos de Nuevo, DXT Campeón estrena videopodcast semanal sobre el Deportivo

Lucía Dávila, Xurxo Gómez y Jorge Lema analizan cada lunes al mediodía la actualidad y la jornada del equipo blanquiazul

Jorge Lema
Jorge Lema
17/12/2025 19:56
Unos de Nuevo | Programa #0
Unos de Nuevo | Programa #0
Subidos a la ola positiva tras la victoria en Copa ante el Mallorca, Lucía Dávila, Xurxo Gómez y Jorge Lema estrenan 'Unos de Nuevo', un videopodcast de carácter semanal sobre el Deportivo.

Cada lunes a las 14.00 horas, este nuevo programa analizará la actualidad y los resultados de la jornada de los principales equipos del club coruñés. Con las reacciones de los protagonistas, vídeos de los aficionados en Riazor e invitados propios y de diferentes puntos de España que aportarán otra perspectiva de la competición.

Lucía Dávila, Jorge Lema y Xurxo Gómez a las puertas de la redacción de DXT Campeón
Lucía Dávila, Jorge Lema y Xurxo Gómez a las puertas de la redacción de DXT Campeón
QUINTANA

Como muestra, el Capítulo #0, que ya está publicado en el canal de Youtube de DXT Campeón, Ivoox, Spotify y nuestra propia web:

