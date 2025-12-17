Unos de Nuevo, DXT Campeón estrena videopodcast semanal sobre el Deportivo

Unos de Nuevo | Programa #0

Subidos a la ola positiva tras la victoria en Copa ante el Mallorca, Lucía Dávila, Xurxo Gómez y Jorge Lema estrenan 'Unos de Nuevo', un videopodcast de carácter semanal sobre el Deportivo.

Cada lunes a las 14.00 horas, este nuevo programa analizará la actualidad y los resultados de la jornada de los principales equipos del club coruñés. Con las reacciones de los protagonistas, vídeos de los aficionados en Riazor e invitados propios y de diferentes puntos de España que aportarán otra perspectiva de la competición.

Lucía Dávila, Jorge Lema y Xurxo Gómez a las puertas de la redacción de DXT Campeón QUINTANA

Como muestra, el Capítulo #0, que ya está publicado en el canal de Youtube de DXT Campeón, Ivoox, Spotify y nuestra propia web: