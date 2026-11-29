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Galería | Búscate en la grada de Riazor durante el Dépor-Barcelona
Más de 30.000 seguidores acudieron a Riazor para presenciar el encuentro en directo
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Ambientazo en Riazor para el Deportivo-Barcelona
Más de 30.000 personas presenciaron en directo el encuentro en Riazor
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