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La afición verdiblanco no falló a una nueva cita con el hockey
1.
La afición puso el calor en un frío Palacio para arropar al Liceo ante el Rivas
El equipo verdiblanco se impuso al madrileño por 4-0
Quintana
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La afición puso el calor en un frío Palacio para arropar al Liceo ante el Rivas
El equipo verdiblanco se impuso al madrileño por 4-0
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El equipo verdiblanco se impuso al madrileño por 4-0
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El equipo verdiblanco se impuso al madrileño por 4-0
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El equipo verdiblanco se impuso al madrileño por 4-0
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El equipo verdiblanco se impuso al madrileño por 4-0
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El equipo verdiblanco se impuso al madrileño por 4-0
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El equipo verdiblanco se impuso al madrileño por 4-0
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