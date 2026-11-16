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¿Estuviste en Riazor apoyando al Deportivo contra el Barça? ¡Búscate en nuestra galería!
Más de 4.000 aficionados presenciaron el histórico empate del conjunto blanquiazul ante las blaugranas
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La afición del Deportivo, durante el partido ante el Barcelona en Riazor
Más de 4.000 aficionados presenciaron el histórico empate del conjunto blanquiazul ante las blaugranas
Quintana
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La afición del Deportivo, durante el partido ante el Barcelona en Riazor
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La afición del Deportivo, durante el partido ante el Barcelona en Riazor
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