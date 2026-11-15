Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

La 5K Leyma Coruña, en imágenes

Cientos de personas disfrutaron de la carrera durante la mañana de este domingo

Carlota Blanco
15/11/2026 16:23
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
1.
Una jornada para disfrutar
Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña
CARLOTA BLANCO

Lo más leído

Te puede interesar

Carrera 5K Leyma Coruña Company Race en A Coruña

La 5K Leyma Coruña, en imágenes
Carlota Blanco
Celebración del cincuenta aniversario del Rugby CRAT A Coruña

¿Estuviste en la celebración del cincuenta aniversario del Rugby CRAT A Coruña? Búscate en nuestra galería
Patricia G. Fraga
La marea naranja volvió a llevar en volandas a su equipo

¿Viviste el triple ganador de Pacheco en el Coliseum? Búscate en nuestra galería
Javier Alborés
Más de 3.000 espectadores llenaron la grada en el partido contra el Barça

¿Estuviste animando al Liceo en el Palacio? Búscate en nuestra galería del partido
Patricia G. Fraga