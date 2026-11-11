¿Estuviste en la celebración del cincuenta aniversario del Rugby CRAT A Coruña? Búscate en nuestra galería

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Pasado y presente de la 'familia' CRAT se reunió para festejar su medio siglo de historia
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Celebración del cincuenta aniversario del Rugby CRAT A Coruña
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Patricia G. Fraga
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Celebración del cincuenta aniversario del Rugby CRAT A Coruña
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Patricia G. Fraga
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celebración del 50 aniversario del CRAT
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