¿Estuviste en la celebración del cincuenta aniversario del Rugby CRAT A Coruña? Búscate en nuestra galería

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Pasado y presente de la 'familia' CRAT se reunió para festejar su medio siglo de historia

Patricia G. Fraga
11/11/2026 14:29
Celebración del cincuenta aniversario del Rugby CRAT A Coruña
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