¿Viviste el triple ganador de Pacheco en el Coliseum? Búscate en nuestra galería

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La afición del Básquet Coruña llevó en volandas a su equipo contra Andorra

Javier AlborésA Coruña
09/11/2026 05:00
La marea naranja volvió a llevar en volandas a su equipo
1.
La afición del Básquet Coruña disfrutó de la tercera victoria de su equipo
La marea naranja volvió a llevar en volandas a su equipo
Javier Alborés
La marea naranja volvió a llevar en volandas a su equipo
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La afición del Básquet Coruña disfrutó de la tercera victoria de su equipo
La marea naranja volvió a llevar en volandas a su equipo
Javier Alborés
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