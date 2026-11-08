¿Estuviste animando al Liceo en el Palacio? Búscate en nuestra galería del partido

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Los verdiblancos perdieron por 0-1 contra el Barça en el Clásico

Patricia G. Fraga
08/11/2026 16:41
Más de 3.000 espectadores llenaron la grada en el partido contra el Barça
1.
El Palacio volvió a teñirse de verde para animar al Liceo
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