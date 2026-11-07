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Las mejores imágenes de la presentación del Liceo en Marineda City

La plantilla de la temporada 2026-27 se dio un baño de masas antes del primer clásico del curso

Carlota Blanco
07/11/2026 05:00
La afición verdiblanca pudo disfrutar de una tarde de regalos antes del Clásico
1.
El Liceo presentó su nueva plantilla en Marineda City
La afición verdiblanca pudo disfrutar de una tarde de regalos antes del Clásico
Carlota Blanco
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