¿Estuviste en el RCDE Stadium apoyando al Deportivo ante el Espanyol? Búscate en nuestra galería

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Cientos de aficionados acompañaron al equipo coruñés en Barcelona en el último encuentro antes del parón

Fernando Fernández
07/11/2026 21:23
La afición del Deportivo estuvo presente en el RCDE Stadium
1.
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