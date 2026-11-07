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¿Estuviste en el RCDE Stadium apoyando al Deportivo ante el Espanyol? Búscate en nuestra galería
Cientos de aficionados acompañaron al equipo coruñés en Barcelona en el último encuentro antes del parón
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La afición del Deportivo estuvo presente en el RCDE Stadium
Cientos de aficionados acompañaron al equipo coruñés en Barcelona en el último encuentro antes del parón
Fernando Fernández
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