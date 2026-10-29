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¿Estuviste en O Couto animando al Deportivo ante el Auriense? Búscate en nuestra galería
La hinchada herculina estuvo presente en Ourense para disfrutar del estreno del conjunto blanquiazul en el torneo del KO
1.
La afición del Deportivo animó al equipo en O Couto para superar la primera ronda de la Copa del Rey
La hinchada herculina estuvo presente en Ourense para disfrutar del estreno del conjunto blanquiazul en el torneo del KO
Fernando Fernández
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