¿Estuviste en O Couto animando al Deportivo ante el Auriense? Búscate en nuestra galería

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La hinchada herculina estuvo presente en Ourense para disfrutar del estreno del conjunto blanquiazul en el torneo del KO

Fernando Fernández
29/10/2026 23:50
La afición del Deportivo animó al equipo en O Couto para superar la primera ronda de la Copa del Rey
1.
La afición del Deportivo animó al equipo en O Couto para superar la primera ronda de la Copa del Rey
La hinchada herculina estuvo presente en Ourense para disfrutar del estreno del conjunto blanquiazul en el torneo del KO
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