Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

¿Participaste en la carrera de O Ventorrillo? Búscate en nuestra galería

Esteban Díaz y Clara Díaz fueron los ganadores de la penúltima cita del circuito Coruña Corre

Patricia G. Fraga
25/10/2026 12:38
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga
Más de mil atletas participaron en la prueba
1.
La Carrera Popular de O Ventorrillo, en imágenes
Más de mil atletas participaron en la prueba
Patricia G. Fraga

Lo más leído

Te puede interesar

Más de mil atletas participaron en la prueba

¿Participaste en la carrera de O Ventorrillo? Búscate en nuestra galería
Patricia G. Fraga
El club coruñés rindió homenaje a su pasado y a su presente en un emotivo acto

Las imágenes de la fiesta por el medio siglo de vida del CRAT
Quintana
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña

Todas las imágenes del entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña en el Coliseum
Carlota Blanco
La afición del Deportivo disfrutó del fin de semana en San Sebastián (1)

¿Estuviste en San Sebastián apoyando al Deportivo? Búscate en nuestra galería
Fernando Fernández