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O Noso Deporte  | Galería

Las imágenes de la fiesta por el medio siglo de vida del CRAT

El club de Arquitectura organizó un acto con las personas que han protagonizado los grandes momentos de su historia

Quintana
Quintana
16/10/2026 14:24
El club coruñés rindió homenaje a su pasado y a su presente en un emotivo acto
1.
El CRAT celebra su 50 aniversario
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