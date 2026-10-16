O Noso Deporte | Galería
Las imágenes de la fiesta por el medio siglo de vida del CRAT
El club de Arquitectura organizó un acto con las personas que han protagonizado los grandes momentos de su historia
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El CRAT celebra su 50 aniversario
El club coruñés rindió homenaje a su pasado y a su presente en un emotivo acto
Quintana
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El club coruñés rindió homenaje a su pasado y a su presente en un emotivo acto
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