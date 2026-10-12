Galerías
Todas las imágenes del entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña en el Coliseum
Este lunes el equipo naranja se ejercitó acompañado de su afición
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco
1.
Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña
La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños
Carlota Blanco