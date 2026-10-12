Todas las imágenes del entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña en el Coliseum

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Así fue el entrenamiento a puertas abiertas del Básquet Coruña

La afición naranja acudió al Coliseum para presenciar la sesión del conjunto dirigido por Carles Marco y compartió un momento con los jugadores en el que firmaron autógrafos, se hicieron fotos e incluso sacaron a la pista a algunos de los más pequeños

Carlota Blanco