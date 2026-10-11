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¿Estuviste en San Sebastián apoyando al Deportivo? Búscate en nuestra galería
Miles de aficionados blanquiazules se desplazaron a la ciudad vasca para vivir el encuentro ante la Real Sociedad
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La afición del Deportivo disfrutó del fin de semana en San Sebastián
La hinchada blanquiazul estuvo presente en Anoeta y llenó las calles de la ciudad vasca
Fernando Fernández
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