¿Estuviste en San Sebastián apoyando al Deportivo? Búscate en nuestra galería

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Miles de aficionados blanquiazules se desplazaron a la ciudad vasca para vivir el encuentro ante la Real Sociedad

Fernando Fernández
11/10/2026 20:11
La afición del Deportivo disfrutó del fin de semana en San Sebastián (1)
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La afición del Deportivo disfrutó del fin de semana en San Sebastián
La hinchada blanquiazul estuvo presente en Anoeta y llenó las calles de la ciudad vasca
Fernando Fernández
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