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¿Estuviste en Riazor en el derbi entre el Fabril y el Racing de Ferrol? Búscate en nuestra galería
Un total de 2.761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2.761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés