¿Estuviste en Riazor en el derbi entre el Fabril y el Racing de Ferrol? Búscate en nuestra galería

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Diario de Ferrol

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Un total de 2.761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde

Javier Alborés
10/10/2026 18:47
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2.761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
1.
Las aficiones de Deportivo y Racing de Ferrol, en Riazor
Un total de 2761 espectadores acudieron a presenciar el choque entre el filial blanquiazul y el conjunto verde
Javier Alborés

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