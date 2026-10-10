¿Estuviste en el Coliseum apoyando al Básquet Coruña ante el Zaragoza? Búscate en nuestra galería

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Un total de 6.102 espectadores tiñeron de naranja las gradas del recinto coruñés, en un partido en el que Dxt Campeón estuvo muy presente durante la previa 

Carlota Blanco
10/10/2026 22:26
La afición del Básquet Coruña en el partido ante el Zaragoza
1.
La afición del Básquet Coruña tiñó el Coliseum de naranja
Un total de 6.102 espectadores llenaron las gradas del recinto coruñés, en un partido en el que Dxt Campeón estuvo muy presente durante la previa
Carlota Blanco
La afición del Básquet Coruña en el partido ante el Zaragoza
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