Búscate en nuestra galería del amistoso Dépor - Oporto de Riazor

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Más de 10.000 seguidores se dieron cita en el estadio herculino para ver el empate del equipo blanquiazul

Quintana
Quintana y Germán Barreiros
02/10/2026 22:48
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