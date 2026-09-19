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Diario de Ferrol

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Galerías | Básquet Coruña

¿Estuviste en el Teresa Herrera de baloncesto? Búscate en nuestra galería

Más de 1.300 personas acudieron al Palacio para ver el partido entre Básquet Coruña y Manresa

Patricia G. Fraga
19/09/2026 19:46
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
1.
La afición del Básquet Coruña no falló a su cita con el Teresa Herrera
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio
Patricia G. Fraga

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1.352 personas acudieron este viernes al Palacio

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