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Diario de Ferrol

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Galerías

Galería | El gran ambiente del Dépor-Sevilla de Riazor, en imágenes

Más de 28.000 espectadores se dieron cita en el estadio herculino a pesar de ser miércoles

Patricia G. Fraga
17/09/2026 09:39
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA

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Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla

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