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Galería | El gran ambiente del Dépor-Sevilla de Riazor, en imágenes
Más de 28.000 espectadores se dieron cita en el estadio herculino a pesar de ser miércoles
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA
1.
Ambientazo en Riazor pese a ser miércoles
Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla
PATRICIA G. FRAGA