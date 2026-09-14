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Galería | La afición blanquiazul no se perdió el Getafe-Dépor en el Coliseum
Hubo presencia deportivista en las gradas getafenses pese a las dificultades para conseguir entradas
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El deportivismo estuvo presente en Getafe
La afición blanquiazul no quiso perderse el duelo en el Coliseum
FERNANDO FERNÁNDEZ
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