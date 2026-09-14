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Galería | La afición blanquiazul no se perdió el Getafe-Dépor en el Coliseum

Hubo presencia deportivista en las gradas getafenses pese a las dificultades para conseguir entradas

Fernando Fernández
14/09/2026 09:26
La afición blanquiazul no quiso perderse el duelo en el Coliseum
1.
El deportivismo estuvo presente en Getafe
La afición blanquiazul no quiso perderse el duelo en el Coliseum
FERNANDO FERNÁNDEZ
La afición blanquiazul no quiso perderse el duelo en el Coliseum
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FERNANDO FERNÁNDEZ
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