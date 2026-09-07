¿Estuviste en la final de Copa Galicia entre Básquet Coruña y Breogán? Búscate en nuestra galería

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El Leyma consiguió levantar el título autonómico por segunda vez en toda su historia con el apoyo de su gente en las gradas
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El Básquet Coruña no estuvo solo en el Fontes do Sar
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña no estuvo solo en el Fontes do Sar
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña no estuvo solo en el Fontes do Sar
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña no estuvo solo en el Fontes do Sar
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña no estuvo solo en el Fontes do Sar
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña no estuvo solo en el Fontes do Sar
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña no estuvo solo en el Fontes do Sar
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña no estuvo solo en el Fontes do Sar
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña no estuvo solo en el Fontes do Sar
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña no estuvo solo en el Fontes do Sar
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña no estuvo solo en el Fontes do Sar
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña no estuvo solo en el Fontes do Sar
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña no estuvo solo en el Fontes do Sar
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña no estuvo solo en el Fontes do Sar
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña no estuvo solo en el Fontes do Sar
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán
Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña celebra la Copa Galicia en el Fontes do Sar
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Patricia G. Fraga
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El Básquet Coruña celebra la Copa Galicia en el Fontes do Sar
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga