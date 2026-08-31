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Galería | El ambientazo de Riazor en el Dépor-Valencia, en imágenes
Más de 29.000 seguidores disfrutaron de la primera victoria blanquiazul en el regreso a la máxima categoría
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La afición en el Dépor-Valencia de Riazor
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Bil Nsongo encara a Arnau Martínez en el partido contra el Valencia
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