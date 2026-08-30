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Las mejores imágenes de la Travesía a Nado de San Amaro
Mateo García y Alba Castro fueron los más rápidos en la LXXXV edición de la prueba
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Travesía a Nado de San Amaro 2026
Más de 300 participaron en la edición número 85
Germán Barreiros
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