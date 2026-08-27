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El primer entrenamiento de Adama Traoré en Abegondo, en imágenes
El extremo aterrizó en la noche de este miércoles en Galicia y ya trabaja a las órdenes de Antonio Hidalgo
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Primer entrenamiento de Adama Traoré en Abegondo
El extremo aterrizó en la noche de este miércoles en Galicia y ya trabaja a las órdenes de Antonio Hidalgo
Javier Alborés
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