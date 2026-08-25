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Galería | La afición del Deportivo en La Rosaleda
El equipo blanquiazul no estuvo solo en Málaga y cientos de seguidores animaron en las gradas andaluzas
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Aficionados en Málaga
Cientos de seguidores estuvieron en La Rosaleda para animar al equipo
Cedida
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La afición del Dépor en La Rosaleda
La afición del Dépor en La Rosaleda
FERNANDO FERNÁNDEZ
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La afición del Dépor en Málaga
Cientos de seguidores blanquiazules estuvieron en La Rosaleda
FERNANDO FERNÁNDEZ
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La afición del Dépor en Málaga
Cientos de seguidores blanquiazules estuvieron en La Rosaleda
FERNANDO FERNÁNDEZ
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La afición del Dépor en Málaga
Cientos de seguidores blanquiazules estuvieron en La Rosaleda
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Cientos de seguidores blanquiazules estuvieron en La Rosaleda
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Cientos de seguidores blanquiazules estuvieron en La Rosaleda
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