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Galería | La afición del Deportivo en La Rosaleda

El equipo blanquiazul no estuvo solo en Málaga y cientos de seguidores animaron en las gradas andaluzas

Fernando Fernández
25/08/2026 10:51
Aficionados en Málaga
1.
Aficionados en Málaga
Cientos de seguidores estuvieron en La Rosaleda para animar al equipo
Cedida
La afición del Dépor en La Rosaleda
1.
La afición del Dépor en La Rosaleda
La afición del Dépor en La Rosaleda
FERNANDO FERNÁNDEZ
Cientos de seguidores blanquiazules estuvieron en La Rosaleda
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La afición del Dépor en Málaga
Cientos de seguidores blanquiazules estuvieron en La Rosaleda
FERNANDO FERNÁNDEZ
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