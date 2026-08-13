Las mejores imágenes del Mini Teresa Herrera 2026

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El estadio de Riazor acogió las cuatro finales de categorías de formación este jueves

Quintana
Quintana
13/08/2026 17:48
Calasanz y Dépor se llevaron los trofeos en categoría prebenjamín y benjamín
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Riazor acogió el Mini Teresa Herrera 2026
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