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La afición del Deportivo vivió un Teresa Herrera marcado por el eclipse y el estreno en Riazor de 'Voa'

Un total de 28.789 espectadores se dieron cita en el estadio coruñés para disfrutar del choque ante un Real Madrid que salió campeón gracias a un tanto de Brahim en la primera parte

Patricia G. Fraga