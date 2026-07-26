¿Estuviste en Oviedo apoyando al Deportivo? Búscate en nuestra galería

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Al equipo coruñés no le faltó apoyo en las gradas del Carlos Tartiere durante su segundo amistoso de la pretemporada 2026-27
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La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
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La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
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