Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

¿Estuviste en Oviedo apoyando al Deportivo? Búscate en nuestra galería

Al equipo coruñés no le faltó apoyo en las gradas del Carlos Tartiere durante su segundo amistoso de la pretemporada 2026-27

Fernando Fernández
26/07/2026 19:56
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández
La afición del Deportivo en Oviedo
1.
La afición del Deportivo en Oviedo
Cerca de un centenar de aficionados estuvieron presentes en las gradas del Carlos Tartiere apoyando al equipo blanquiazul
Fernando Fernández

Lo más leído

Te puede interesar

La afición del Deportivo en Oviedo

¿Estuviste en Oviedo apoyando al Deportivo? Búscate en nuestra galería
Fernando Fernández
El Deportivo, fiel a sus raíces

Las doce camisetas gallegas del Deportivo en imágenes
Dani Fernández
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila

Galería | Las imágenes de la afición argentina siguiendo la final en A Coruña
Carlota Blanco
Miles de aficionados acudieron a la plaza coruñesa para seguir la final del Mundial

Galería | Todas las imágenes de la afición en María Pita para seguir el España-Argentina
Germán Barreiros