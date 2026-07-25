Galerías
Las doce camisetas gallegas del Deportivo en imágenes
Un repaso visual a todas las equipaciones con las que el equipo herculino ha rendido homenaje a Galicia
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raícesGranada-Deportivo 2-1
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Dépor, fiel a sus raíces
RCD
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Dépor, fiel a sus raíces
RCD
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Dépor, fiel a sus raíces
RCD
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Dépor, fiel a sus raíces
RCD