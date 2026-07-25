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Diario de Ferrol

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Galerías

Las doce camisetas gallegas del Deportivo en imágenes

Un repaso visual a todas las equipaciones con las que el equipo herculino ha rendido homenaje a Galicia

Dani Fernández
Dani Fernández
25/07/2026 17:31
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raícesGranada-Deportivo 2-1
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
El Deportivo, fiel a sus raíces
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Deportivo, fiel a sus raíces
Archivo DXT Campeón
Tercera equipación Dépor 26-27 2
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Dépor, fiel a sus raíces
RCD
Tercera equipación Dépor 26-27 3
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Dépor, fiel a sus raíces
RCD
Tercera equipación Dépor 26-27 4
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Dépor, fiel a sus raíces
RCD
Tercera equipación Dépor 26-27
1.
Las doce camisetas de Galicia
El Dépor, fiel a sus raíces
RCD

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