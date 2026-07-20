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Galería | Todas las imágenes de la afición en María Pita para seguir el España-Argentina
Miles de seguidores disfrutaron en la plaza coruñesa el triunfo de la selección en la final del Mundial
1.
María Pita vibró con el triunfo de España
Miles de aficionados acudieron a la plaza coruñesa para seguir la final del Mundial
GERMÁN BARREIROS
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