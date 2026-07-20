Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Galería | Las imágenes de la afición argentina siguiendo la final en A Coruña

Cientos de seguidores de la Albiceleste vivieron el encuentro en el bar La Mila

Carlota Blanco
20/07/2026 18:00
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
1.
Argentina también recibió ánimos desde A Coruña
Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila
CARLOTA BLANCO

Lo más leído

Te puede interesar

Cientos de seguidores de la Albiceleste siguieron la final desde el coruñés bar La Mila

Galería | Las imágenes de la afición argentina siguiendo la final en A Coruña
Carlota Blanco
Miles de aficionados acudieron a la plaza coruñesa para seguir la final del Mundial

Galería | Todas las imágenes de la afición en María Pita para seguir el España-Argentina
Germán Barreiros
Se dieron cita más de 300 deportistas de categoría júnior y juvenil

Las mejores imágenes del campeonato gallego de salvamento y socorrismo
Quintana
Cientos de aficionados acudieron a la Plaza para ver el España-Bélgica en la pantalla gigante del Concello

¿Estuviste en María Pita para seguir el España-Bélgica? Búscate en nuestra galería
Quintana