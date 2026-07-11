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Las mejores imágenes del campeonato gallego de salvamento y socorrismo
La playa del Orzán acogió a más de 300 deportistas de las categorías juvenil y júnior
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El Orzán acogió el campeonato gallego de salvamento y socorrismo
Se dieron cita más de 300 deportistas de categoría júnior y juvenil
Quintana
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