¿Estuviste en María Pita para seguir el España-Bélgica? Búscate en nuestra galería

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Varios miles de personas se dieron cita para seguir el pase de la selección a las semifinales del Mundial
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María Pita vibró con España
Cientos de aficionados acudieron a la Plaza para ver el España-Bélgica en la pantalla gigante del Concello
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
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