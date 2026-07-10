¿Estuviste en María Pita para seguir el España-Bélgica? Búscate en nuestra galería

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Varios miles de personas se dieron cita para seguir el pase de la selección a las semifinales del Mundial

Quintana
Quintana y Patricia G. Fraga
10/07/2026 23:37
Cientos de aficionados acudieron a la Plaza para ver el España-Bélgica en la pantalla gigante del Concello
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