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El campamento de verano del Zalaeta, en imágenes

Este viernes se puso el punto final a la edición número catorce

Quintana
Quintana
10/07/2026 14:20
Alrededor de 50 niñas participaron en la tercera semana
1.
El pabellón de Monte Alto acogió el XIV campamento del Zalaeta
Alrededor de 50 niñas participaron en la tercera semana
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