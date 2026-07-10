Galerías | Voleibol
Búscate en las fotos del campamento del CV Ciudad de A Coruña
El colegio Calasancias acogió durante tres semanas a niños y niñas de entre 6 y 16 años con el voleibol como epicentro de las actividadres
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El voleibol tomó el colegio Calasancias
El CV Ciudad de A Coruña celebró su campamento en el centro
Quintana
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