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Galerías | Voleibol

Búscate en las fotos del campamento del CV Ciudad de A Coruña

El colegio Calasancias acogió durante tres semanas a niños y niñas de entre 6 y 16 años con el voleibol como epicentro de las actividadres

Quintana
Quintana
10/07/2026 17:48
El CV Ciudad de A Coruña celebró su campamento en el centro
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El voleibol tomó el colegio Calasancias
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